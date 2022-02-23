Кличко рассказал, как Киев будет жить в условиях чрезвычайного положения

Мэр столицы Виталий Кличко 23 февраля обратился к киевлянам. Это произошло из-за постановления Совета национальной безопасности и обороны ввести в Украине чрезвычайное положение.

Мэр объяснил, что парламент может принять решение о чрезвычайном положении в течение ближайших 48 часов. Это означает, что на территории областей начнут действовать оперативные штабы под председательством руководителей администраций.

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Запреты и ограничения

По словам мэра, установят усиленный контроль за выездом и въездом в город. Есть вероятность, что будут ограничивать движение транспортных средств. Кроме того, их могут осматривать.

Устанавливается запрет массовых мероприятий. Запретят проводить митинги,

– сказал Кличко.

Он добавил, что комендантский час вводить не планируют до принятия отдельного решения.

Учения теробороны

Виталий Кличко сказал, что находится в постоянной связи с руководителями управления региональных сил теробороны Вооруженных сил Украины и командующим силами теробороны. Он заверил, что все нужды теробороны будут решаться в оперативном режиме.

"В ближайшее время проведут учебное собрание резервистов. Эти учения будут продолжаться 30 дней", – заявил мэр.

Когда примут решение

По словам Кличко, все необходимые решения по чрезвычайному положению примет оперативный штаб Киева. Он соберется 23 февраля после соответствующего решения Верховной Рады. Всю информацию будут оперативно публиковать на официальных ресурсах городских властей. Он попросил киевлян не паниковать.

Срочное обращение Виталия Кличко: смотрите видео