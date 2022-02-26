Кличко рассказал о ситуации с транспортом и инфраструктурой

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в столице с транспортом. Также он упомянул о состоянии всех ключевых объектов инфраструктуры.

Об этом мэр Киева сообщил в своем официальном телеграм-канале. Соответствующее обращение он опубликовал 26 февраля в 21:14.

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Ситуация с транспортом и инфраструктурой

Виталий Кличко рассказал, что движение собственным транспортом в столице разрешено только тем гражданам, которые владеют соответствующим спецпропуском. Также он отметил, что метро и другой общественный транспорт пока не работают. Подземные станции метрополитена сейчас функционируют только в режиме укрытия. Также мэр Киева подчеркнул, что все объекты критической инфраструктуры города работают.

Обращение мэра Киева: смотрите видео

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