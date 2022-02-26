Про це мер Києва повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі. Відповідне звернення він опублікував 26 лютого о 21:14.

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Ситуація з транспортом та інфраструктурою

Віталій Кличко розповів, що рух власним транспортом в столиці дозволено лише тим громадянам, які володіють відповідною спецперепусткою. Також він відзначив, що метро та інший громадський транспорт наразі не працюють. Підземні станції метрополітену зараз функціонують лише в режимі укриття. Також мер Києва наголосив, що всі об'єкти критичної інфраструктури міста працюють.

Звернення мера Києва: дивіться відео

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