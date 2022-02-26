Як пише журналіст Рікард Йозвяк, міністри зберуться на засідання в режимі відеоконференції.

Важливо У ворога немає жодного шансу, – Зеленський звернувся до українців

Є поштовх до відключення Білорусі із SWIFT. Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться завтра в режимі відеоконференції, щоб досягти політичної згоди щодо санкцій,

– написав Йозвяк.

Раніше проти відключення Росії від SWIFT виступали 4 країни: Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр. На щастя, згодом їхня позиція змінилася.

Чому це важливо

Через SWIFT щодня відправляються понад 330 мільярдів доларів. Якщо російським банкам заборонять користуватися SWIFT, це обмежить доступ країни до фінансових ринків у всьому світі.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.