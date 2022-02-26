Як пише журналіст Рікард Йозвяк, міністри зберуться на засідання в режимі відеоконференції.
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Є поштовх до відключення Білорусі із SWIFT. Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться завтра в режимі відеоконференції, щоб досягти політичної згоди щодо санкцій,
– написав Йозвяк.
Чому це важливо
Через SWIFT щодня відправляються понад 330 мільярдів доларів. Якщо російським банкам заборонять користуватися SWIFT, це обмежить доступ країни до фінансових ринків у всьому світі.
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