Как пишет журналист Рикард Йозвяк, министры соберутся на заседание в режиме видеоконференции.

Важно У врага ни единого шанса, – Зеленский обратился к украинцам

Есть толчок к отключению Беларуси из SWIFT. Министры иностранных дел ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического согласия по санкциям,

– написал Йозвяк.

Ранее против отключения России от SWIFT выступали четыре страны: Германия, Италия, Венгрия и Кипр. К счастью, впоследствии их позиция поменялась.

Почему это важно

Через SWIFT ежедневно отправляется более 330 миллиардов долларов. Если российским банкам запретят пользоваться SWIFT, это ограничит доступ страны к финансовым рынкам по всему миру.



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