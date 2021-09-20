Кличко рассказал о споре с Зеленским и прокомментировал шутки "95 квартала"

Мэр Киева рассказал, как пошутил о Владимире Зеленском в ноябре 2018 года. Тогда будущий президент выступал на дне рождения олигарха Игоря Суркиса.

Подробностями скандала, который произошел на том ужине, Виталий Кличко поделился во время интервью журналистке Соне Кошкиной. По словам мэра, он тогда сказал, что вечеринку ведет человек, который может стать президентом.

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Зеленский тогда ответил, что обязательно им станет.

Кличко обвинил "квартал" в дискредитации

Рассказывая о перепалке с Зеленским, Кличко отметил, что тогда он пошутил про Евгения Кошевого, который пародирует его в "95 квартале".

Мэр столицы сказал, что в случае победы Зеленского на президентских выборах на пост мэра Киева будет претендовать "товарищ без прически".

На вопрос, восприняли ли юмористы шутку, Кличко ответил, что не воспринимает шутки "95 квартала".

Кроме того, мэр столицы подчеркнул, что "95 квартал" реализовал проект по дискредитации Кличко. Никаких доказательств мэр не предоставил, но пообещал рассказать об этом позже.

Смотрите видео с комментарием Кличко о споре с Зеленским на дне рождения Суркиса (с 1:29:30):