Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил он сам 17 января.

Политик находится на самоизоляции и работает из дома. Он отметил, что надеется на легкое течение болезни, поскольку является вакцинированным.

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Призвал киевлян поберечься

Глава столицы уточнил, что узнал о диагнозе, сделав тест. Кличко уже начал лечение и призвал киевлян не забывать, что опасность все еще рядом.

Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места, – отметил мэр.

В то же время он напомнил жителям Киева не забывать о соблюдении элементарных противоэпидемических правил: ношение маски, соблюдение дистанции в местах скопления людей, дезинфекция рук и т.д.

Когда Кличко впервые инфицировался COVID-19

Впервые мэр столицы Украины заболел коронавирусом в октябре 2020 года – накануне местных выборов.

Тогда его болезнь прошла легко, и политик чувствовал себя хорошо.

Кличко предполагал, что мог заразиться во время посещения инфекционных отделений киевских больниц.

Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала

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Текст публикации Виталия Кличко:

Друзья! Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома.

Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!