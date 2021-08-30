Кличко вызвал министра культуры и руководителя полиции на заседание Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко хочет видеть руководителя Минкульта Александра Ткаченко и главу управления полиции столицы Ивана Выгивского на заседании КГС 31 августа. Соответствующие приглашения чиновники получили накануне сессии Киевсовета.

Письма с приглашением с подписью главы Киевсовета были отправлены в управление полиции столицы и Министерство культуры и цифровой трансформации. В документах указано, что Ткаченко и Выгивского вызывают в связи с многочисленными обращениями местных депутатов.

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Связаны ли эти вызовы с разрушением исторических зданий в Киеве.

Продолжение конфликта

После уничтожения дома Барбана застройщиком при бездействии полиции конфликт между Виталием Кличко, Ткаченко и Выгивским продолжился.

Мэр обвинил правоохранителей в подыгрывании застройщикам, а министра – в нежелании предоставлять историческим зданиям охранный статус.

В ответ Александр Ткаченко отметил, что именно при руководстве Кличко в Киеве начали массово разрушать памятники архитектуры.

20 августа мэра столицы вызвали на заседание СНБО, однако Кличко отказался из-за рабочей поездки в делах Ассоциации городов Украины.

Тогда же Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Теперь на заседании Киевсовета депутаты могут голосовать за мораторий на проведение строительных или демонтажных работ вблизи с достопримечательностей. Судя по всему, именно для обсуждения этого решения мэр решил пригласить на мероприятие Выгивского и Ткаченко.

Александр Ткаченко приглашен с целью заслушивания информации о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве. Иван Выгивский – с целью заслушивания информации о состоянии законности, борьбе с преступностью, охране общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории столицы,

– подчеркнули в Киевсовете.