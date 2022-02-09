Ко Дню Героев Небесной Сотни пострадавшим киевлянам выделят деньги

В Украине 20 февраля будут отмечать День Героев Небесной Сотни. Киевская городская госадминистрация приняла решение оказать материальную помощь из бюджета для отдельных категорий граждан.

Сумма материальной помощи составляет от 1100 до 1500 гривен. Информация о распоряжении появилась 9 февраля.

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Кто получит деньги

КГГА определила категории людей, которые получат по 1500. Ими стали:

киевляне, в которых в семье кто-то погиб в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений при участии в Революции Достоинства;

члены семей, где есть лица с посмертным званием Героя Украины за гражданское мужество во время Революции Достоинства.

По 1400 гривен получат киевляне, которые во время событий Майдана получили тяжкие телесные повреждения и обратились к врачам в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Людям, получившим на Революции Достоинства повреждение средней тяжести, выплатят по 1300 гривен. Для тех, кто получил легкие телесные – 1100 гривен.

Как будут выплачивать деньги

Деньги выплатят в рамках социальной программы "Забота. Навстречу киевлянам". Горожане смогут получить деньги, если они являются участниками проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".