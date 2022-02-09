Сумма материальной помощи составляет от 1100 до 1500 гривен. Информация о распоряжении появилась 9 февраля.

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Кто получит деньги

КГГА определила категории людей, которые получат по 1500. Ими стали:

киевляне, в которых в семье кто-то погиб в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений при участии в Революции Достоинства;

члены семей, где есть лица с посмертным званием Героя Украины за гражданское мужество во время Революции Достоинства.

По 1400 гривен получат киевляне, которые во время событий Майдана получили тяжкие телесные повреждения и обратились к врачам в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Людям, получившим на Революции Достоинства повреждение средней тяжести, выплатят по 1300 гривен. Для тех, кто получил легкие телесные – 1100 гривен.

Как будут выплачивать деньги

Деньги выплатят в рамках социальной программы "Забота. Навстречу киевлянам". Горожане смогут получить деньги, если они являются участниками проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Важно! День Героев Небесной Сотни отмечают 20 февраля. В этот день в 2014 году на улице Институтской снайперы расстреливали протестующих.