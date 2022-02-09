Сума матеріальної допомоги становить від 1100 до 1500 гривень. Інформація про розпорядження з'явилася 9 лютого.

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Хто отримає гроші

КМДА визначила категорії людей, які отримають по 1500. Ними стали:

кияни у яких в сім'ї хтось загинув внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень під час участі у Революції Гідності;

члени сімей, де є особи з посмертним званням Героя України за громадянську мужність під час Революції Гідності.

По 1400 гривень отримають кияни, що під час подій Майдану отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися до лікарів у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Людям, які отримали на Революції Гідності ушкодження середньої важкості, виплатять по 1300 гривень. Для тих, хто отримав легкі тілесні – 1100 гривень.

Як виплачуватимуть гроші

Гроші виплатять у межах соціальної програми "Турбота. Назустріч киянам". Містяни зможуть отримати гроші, якщо вони є учасниками проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".

Важливо! День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого. У цей день у 2014 році на вулиці Інститутській снайпери розстрілювали протестувальників.