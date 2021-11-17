Когда Киев покинет красную зону: какие прогнозы Минздрава

Сейчас Киев находится в красной карантинной зоне. В Министерстве здравоохранения заявили, что пока об ослаблении ограничений в столице речь не идет.

О перспективах Киева покинуть красную зону в интервью изданию рассказал главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

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Киев пока будет оставаться "красным"

По словам Кузина, в Киеве эпидемиологические показатели пока не свидетельствуют о стабилизации ситуации с коронавирусом.

Когда мы говорим о "красном" уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации,

– отметил он.

Главный санврач заверил: как только это произойдет, комиссия рассмотрит возможность вывода Киева из красной карантинной зоны.

На вопрос о том, есть ли относительно этого прогнозы, Кузин ответил, что "даты пока не определяли", ведь существенной стабилизации показателей заболеваемости нет.

Напомним, Киев находится в красной зоне с 1 ноября.

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