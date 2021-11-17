Когда Киев покинет красную зону: какие прогнозы Минздрава
Источник:"Сьогодні"
Сейчас Киев находится в красной карантинной зоне. В Министерстве здравоохранения заявили, что пока об ослаблении ограничений в столице речь не идет.
О перспективах Киева покинуть красную зону в интервью изданию рассказал главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
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Киев пока будет оставаться "красным"
По словам Кузина, в Киеве эпидемиологические показатели пока не свидетельствуют о стабилизации ситуации с коронавирусом.
Когда мы говорим о "красном" уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации,
– отметил он.
Главный санврач заверил: как только это произойдет, комиссия рассмотрит возможность вывода Киева из красной карантинной зоны.
На вопрос о том, есть ли относительно этого прогнозы, Кузин ответил, что "даты пока не определяли", ведь существенной стабилизации показателей заболеваемости нет.
Напомним, Киев находится в красной зоне с 1 ноября.
Коронавирус в Киеве: что известно
- В течение 16 ноября в столице коронавирус подтвердили в 1609 местных жителей. От осложнений, вызванных недугом, умерли 62 человека. Выздороветь удалось еще 980 лицам.
- В больницы Киева госпитализировали 153 больных коронавирусом и 226 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
- За минувшие сутки прививки сделали еще 29 225 киевлянам. Общее количество вакцинированных от коронавируса возросло до 2 713 184.