Когда в Киеве усилят карантин: прогноз Госпродпотребслужбы

По мнению Госпродпотребслужбы, ситуация ухудшится в ноябре. Тогда же и усилят карантин. Как раз в ноябре родители и дети вернутся с осенних каникул, когда будут бушевать грипп и ОРВИ.

Из-за появления новых возбудителей ситуация может ухудшиться. Об этом рассказал председатель Потребслужбы Олег Рубан 14 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

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Новые возбудители

Эпидемическая ситуация в Киеве меняется чуть ли не каждую неделю. Рубан говорит, что может появиться новый возбудитель, кроме Дельты. При таких условиях ситуация в столице значительно ухудшится.

Чиновник говорит, что карантин могут усилить в ноябре. Поскольку дети, учителя и родители вернутся с осенних каникул. Тогда же будет распространяться грипп и ОРВИ.

Ухудшение ситуации будет в ноябре, после возвращения детей и родителей с каникулярного периода, когда будут бушевать грипп и ОРВИ,

– говорит председатель Госпродпотребслужбы.

Если в городе массово не будут вакцинировать, то карантин необходимо будет усилить. Ведь эпидемическая ситуация ухудшится и ограничений трудно будет избежать.