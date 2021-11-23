Колонна полсотни машин: в Киеве состоялся автопробег в поддержку Саакашвили

В Киеве 23 ноября устроили автопробег в поддержку задержанного в Грузии Михеила Саакашвили. К мероприятию присоединились около полусотни автомобилей.

Машины сначала ехали от проспекта Победы до посольства Грузии в Украине, а затем направились по бульвару Шевченко.

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На авто были флаги Украины и Грузии. Их декорировали плакатами с портретами Саакашвили и надписями: "Ukraine must fight for Misha, Free Saakashvilli".



Автопробег в поддержку Саакашвили / Фото UA TV

Требования участников акции

Соратники Саакашвили призвали освободить бывшего президента Грузии и гражданина Украины.

также просят оказать ему необходимую медицинскую помощь,

обеспечить беспрепятственное общение Саакашвили с адвокатами и родными.

За движением авто следили правоохранители.



Автопробег в Киеве / Фото UA TV

За акцией следили правоохранители / Фото UA TV

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