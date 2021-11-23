Колонна полсотни машин: в Киеве состоялся автопробег в поддержку Саакашвили
23 ноября 2021 , 14:45Читати новину українською
Источник:UA TV
В Киеве 23 ноября устроили автопробег в поддержку задержанного в Грузии Михеила Саакашвили. К мероприятию присоединились около полусотни автомобилей.
Машины сначала ехали от проспекта Победы до посольства Грузии в Украине, а затем направились по бульвару Шевченко.
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На авто были флаги Украины и Грузии. Их декорировали плакатами с портретами Саакашвили и надписями: "Ukraine must fight for Misha, Free Saakashvilli".
Автопробег в поддержку Саакашвили / Фото UA TV
Требования участников акции
- Соратники Саакашвили призвали освободить бывшего президента Грузии и гражданина Украины.
- также просят оказать ему необходимую медицинскую помощь,
- обеспечить беспрепятственное общение Саакашвили с адвокатами и родными.
За движением авто следили правоохранители.
Автопробег в Киеве / Фото UA TV
За акцией следили правоохранители / Фото UA TV
Последние новости о состоянии Саакашвили
- Политик начал голодать 1 октября, когда его задержали в Грузии. Он вернулся туда накануне парламентских выборов.
- Задержали экс-президента из-за того, что в Грузии Саакашвили осужден сразу по нескольким делам.
- Политик отказывался от перевода в тюремную больницу, но 8 ноября его таки этапировали в больницу Глданской тюрьмы.
- Из-за голодовки состояние здоровья Саакашвили существенно ухудшилось. У него появились тяжелые осложнения – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.
- Позже политика перевели в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Там он уже начал принимать пищу.