Колонна полсотни машин: в Киеве состоялся автопробег в поддержку Саакашвили

23 ноября 2021 , 14:45
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Источник:

UA TV

В Киеве 23 ноября устроили автопробег в поддержку задержанного в Грузии Михеила Саакашвили. К мероприятию присоединились около полусотни автомобилей.

Машины сначала ехали от проспекта Победы до посольства Грузии в Украине, а затем направились по бульвару Шевченко.

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На авто были флаги Украины и Грузии. Их декорировали плакатами с портретами Саакашвили и надписями: "Ukraine must fight for Misha, Free Saakashvilli".


Автопробег в поддержку Саакашвили / Фото UA TV

Требования участников акции

  • Соратники Саакашвили призвали освободить бывшего президента Грузии и гражданина Украины.
  • также просят оказать ему необходимую медицинскую помощь,
  • обеспечить беспрепятственное общение Саакашвили с адвокатами и родными.

За движением авто следили правоохранители.


Автопробег в Киеве / Фото UA TV

 

 


За акцией следили правоохранители / Фото UA TV

Последние новости о состоянии Саакашвили

  • Политик начал голодать 1 октября, когда его задержали в Грузии. Он вернулся туда накануне парламентских выборов.
  • Задержали экс-президента из-за того, что в Грузии Саакашвили осужден сразу по нескольким делам.
  • Политик отказывался от перевода в тюремную больницу, но 8 ноября его таки этапировали в больницу Глданской тюрьмы.
  • Из-за голодовки состояние здоровья Саакашвили существенно ухудшилось. У него появились тяжелые осложнения – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.
  • Позже политика перевели в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Там он уже начал принимать пищу.
Автор: Ольга Музика