В Киеве и области меняется время комендантского часа

Власти Киева и Киевской области решили изменить время начала и окончания комендантского часа.

С понедельника, 28 марта, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Следовательно, она продлится с 21:00 до 6:00.

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До этого в Киеве комендантский час длился с 20:00 до 07:00. А в некоторых случаях усиленный комендантский час объявляли на целый день для эффективной борьбы с враждебными ДРГ. Тогда покидать свои дома можно было только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до укрытия.