Від понеділка, 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Відтак вона триватиме з 21:00 до 6:00.

До цього в Києві комендантська година тривала з 20:00 до 07:00. А в деяких випадках посилену комендантську годину оголошували на цілий день для ефективної боротьби з ворожими ДРГ. Тоді покидати свої домівки можна було лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до укриття.