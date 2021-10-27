Коммунальщики Киева под музыку из "Игры в кальмара" убрали незаконную рекламу Rozetka

Работники коммунальной компании Киевреклама демонтировали рекламные конструкции, которые установили на опорах освещения на станции метро "Лесная". Видеоотчет своей работы рабочие опубликовали в инстаграме.

Представители КП напомнили всем, что согласно Закону Украины "О рекламе", любое появление рекламных конструкций на столбах освещения является незаконным. Из-за этого в Киеврекламе отреагировали на плафоны с указанием дороги к магазину Rozetka.

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Запись ролика своей работы работники предприятия выложили в довольно необычном, однако присущем себе стиле.

Играют по правилам закона

Демонтировали рекламные конструкции коммунальщики с нескольких столбов возле станции метро "Лесная".

Плафоны с надписью Rozetka и адресами точки выдачи товара были установлены на нескольких опорах освещения.

В подводке к ролику в Киеврекламе отметили, что мир захватила "Игра в кальмара", а опоры – незаконная реклама.

Поэтому коммунальщики решили поиграть по правилам закона и убрать все лишнее.

Кроме того, представители компании обратились ко всем с просьбой не заказывать незаконную рекламу.

Смотрите видео, как коммунальщики убирают незаконную рекламу Rozetka на "Лесной" в Киеве: