Конструкции могут обрушиться: в ГСЧС рассказали о высотке, в которую попала ракета
Источник:ГСЧС Украины
Бойцы спасательной службы пытаются как можно скорее добраться до людей, находящихся в подбитой ракетой многоэтажке. В результате взрыва многие жители не могут выйти из квартир.
Как отметили в ГСЧС, в результате попадания ракеты разрушены квартиры с 17 по 21 этаж. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно. Погибших, по предварительным данным, нет.
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Попадание ракеты по многоэтажке по улице Лобановского, 6а произошло 26 февраля в 8:15.
Возможно разрушение конструкций
- Спасатели говорят, что уже проверили здание с 21 по 24 этажа. Потерпевших там нет.
- Поскольку конструкция дома находится в непонятном состоянии, сейчас производится эвакуация всего здания.
- В результате повреждений некоторые квартиры трудно открыть. Местные жители не могут открыть дверь.
- Кроме того, в ГСЧС говорят, что вероятно разрушение конструкции дома.
Также чрезвычайным работникам пришлось тушить пожар, который произошел в результате попадания ракеты. Борьба с огнем продолжалась до 9:05, поскольку периодически спасатели были вынуждены спускаться до укрытий.
Смотрите видео комментариев ГСЧС о состоянии здания, в которое попала российская ракета: