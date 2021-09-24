Кошка, которую спасли в киевском метро, сбежала от волонтеров

Сиамская кошка, которая целую неделю прожила в столичном метро и ее спасли волонтеры, сбежала от них. Еще в августе зоозащитники поймали ее на "Контрактовой площади" и занимались поисками дома.

Однако, как стало известно, 23 сентября, неделю назад Арика-Тоннелька выбежала за дверь временной передержки. Ее опекуны не оставляют попыток снова поймать дикарку.

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Операция "Поймай кошку"

Как рассказала волонтер Лада Кириенко, животное было на передержке и внезапно выскочило в открытую дверь.

Но другие коты не убежали. Теперь мы не можем ее поймать. Она убежала в подвал дома. Приходит только забрать еду, которую мы раскладываем, и убегает,

– отметила активистка

По ее словам, в подвал, где прячется пушистая, даже принесли ловушку, с помощью которой ее удалось поймать в метро. Но теперь хитрая зверушка уже не реагирует на нее.

Шалунье хотят подарить новый дом

Несмотря на неудачные попытки, волонтер не оставляет надежды все же поймать кошку и отдать ее новым заботливым хозяевам. К тому же, к их поиску женщина подошла крайне ответственно.

"Я пыталась найти ей новый дом, но ко мне обращались неадекватные люди. Ее хотели взять то в село, то для ловли мышей или как подарок дочери. Я отказала. Такие варианты меня не устраивали, я хотела найти ей любящую семью", – говорит Кириенко.

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Любимица с характером

Волонтер предупредила, что Арика-Тоннелька до сих пор недоверчиво относится к людям и даже может укусить того, кто ей не нравится. Впрочем, несмотря на особый характер и свою дикость, она все же старается быть нежной.

Кириенко считает, что странное поведение животного может быть связано с пережитым стрессом. Во-первых, она целую неделю пряталась в метро. А, во-вторых, выжила единственная из своей семьи, которую злоумышленники отравили на Оболони.

История с хеппи-эндом

В то же время другая история со спасением хвостатого в метро закончилась счастливо. Песик, которого в подземку "внесла" толпа пассажиров, попал в руки полицейского. Он назвал щенка Метрошей и нашел дом. Собаку забрала женщина, которая первой заметила его на платформе.