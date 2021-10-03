Критикуйте и подсказывайте, – Кличко ответил участникам "Марша за Киев"

Мэр столицы Виталий Кличко отреагировал на" Марш за Киев", который прошел 2 октября. По словам главы КГГА, в городе уже работают над воплощением того, что требовали активисты.

Глава КГГА выразил благодарность активистам, которые хотят видеть столицу лучшей. Поэтому он приглашает к совместной работе над этим.

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Городская власть воплощает ряд проектов

Виталий Кличко заявил, что в Киеве уже устанавливают станции для мониторинга состояния воздуха, внедряют новые технологии очистки воды без использования хлора и создают новые зеленые зоны. Кроме того, в городе появляется новый общественный транспорт и совершенствуют систему парковки.

Глава КГГА призвал активистов к совместной работе над улучшением условий жизни в Киеве.

Еще много всего нужно сделать для комфорта в Киеве. Поэтому подсказывайте, критикуйте, помогайте, предлагайте идеи и проекты. Будем встречаться и обсуждать их, воплощать вместе,

– заявил Кличко.

Также мэр столицы добавил, что ближе к концу этого года в городе состоятся общественные слушания по новому Генеральному плану.

"Марш за Киев": главное

2 октября в Киеве состоялся "Марш за Киев", который организовали более 40 общественных организаций. Активисты прошли шествием от площади Конституции до КГГА.

Кроме выше упомянутых требований, участники акции выступали за прекращение незаконной застройки и развитие самоуправления районных советов.

18 колонн сформировали самостоятельно жители Киева. Они требовали развития системы общественных уборных, социального жилья и обеспечения в городе тротуаров без ям и площадок для выгула собак.

Все требования участников акции записали в "Зеленой книге".

Текст публикации Виталия Кличко

Мониторинг состояния воздуха, новые технологии очистки воды, прекращение вырубки деревьев. обновление общественного транспорта и новый Генплан были одними из ключевых требований участников "Марша за Киев".

Друзья! Это хорошо, что есть активные киевляне, которые заявляют о том, какой хотят видеть нашу столицу. И я благодарен им за это. Отмечу, что город на самом деле сегодня делает многое из того, что озвучили участники "Марша за Киев".

И устанавливает станции для мониторинга состояния воздуха, и вводит более безопасные технологии очистки воды (хлором), закупает новый общественный транспорт, совершенствует систему парковки, обновляет и создает новые зеленые зоны, в конце года планируем вынести на общественные слушания проект Генплана.

Конечно, еще много всего нужно сделать для комфорта в Киеве. Поэтому подсказывайте, критикуйте, помогайте, предлагайте идеи и проекты. Будем встречаться и обсуждать их, воплощать вместе. И вместе менять нашу столицу!