Куда чаще всего путешествуют киевляне: результаты опроса

22 сентября 2021 , 23:43
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Источник:

социологическая группа "Рейтинг"

По результатам опроса, 53% киевлян за последние 2 года путешествовали по Украине с целью туризма. Чаще всего жители Киева ездили в Карпаты, а уже потом – на море.

Меньше всего путешествуют киевляне в возрасте 60 лет. Опрос проводили с 10 по 13 сентября.

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Цель киевлян – туризм

Среди всех жителей Украины киевляне больше всего путешествуют с целью туризма, а это – 53% населения.

Чаще всего путешествуют люди от 18 до 29 лет. Чуть меньше, но тоже часто ездят в путешествия киевляне в возрасте 30 – 39 лет. Преимущественно эти люди финансово обеспеченные и имеют авто.

Мало путешествуют граждане, достигшие 50 – 59-летнего возраста. Совсем редко – 60-летние.


Киевляне путешествуют с целью туризма чаще всего / Данные опроса "Рейтинг"

Чаще всего украинцы ездят в Карпаты

Карпаты – самое популярное место для туризма в Украине. Сюда люди хотят поехать больше, чем на море или курорт. Об этом свидетельствуют 7% разницы между видами отдыха.


С целью туризма едут в Карпаты / Данные опроса "Рейтинг"

В целом самые популярные места для туризма в Украине по результатам опросов такие:

  • Карпаты – 55%;
  • морские курорты на юг страны – 48%;
  • природные достопримечательности – 37%;
  • интересные города – 26%;
  • исторические места – 17%.


Что украинцы выбирали чаще всего / Данные опроса"Рейтинг"

Автор: Марта Кушка