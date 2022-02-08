Лишь в шортах и обуви: на Киевщине 58-летний мужчина пробежал марафон и установил рекорд

Житель Тернопольщины специально приехал в Пущу-Водицу, чтобы установить национальный рекорд Украины. На днях 58-летний Василий Шевчук пробежал 43 километра по морозу с голым торсом.

На Киевщину мужчина приехал, чтобы его рекордное достижение могли официально зафиксировать. Он не только преодолел марафонскую дистанцию, но и пробежал на километр больше.

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Забег 58-летнего мужчины проходил в рамках традиционного мероприятия Wild North Way, но лишь один участник мероприятия замахнулся на 42 километра.

Всегда бегает раздетым

Василий Шевчук очень известный на Тернопольщине и в своем селе Хоростков, где он установил много ледяных рекордов.

Спортсмен утверждает, что закаляется так же, как это делали его дед и отец.

Мужчина всегда бегает только в шортах, даже в трескучие морозы. Лишь иногда он надевает шапку.

На то, чтобы преодолеть почти 43 километра, Шевчуку понадобилось почти 5 часов. Тернопольчанин с легкостью преодолел непростую дистанцию даже несмотря на морозную погоду.

По словам главы Национального рекорда Украины Лены Ветровой, объявление рекорда "самое длинное расстояние зимнего забега с голым торсом" состоялось 6 февраля, сразу после финиша.

15 минут лежал под снегом

Василий Шевчук занимается спортом и закаляется всю свою жизнь. В Тернополе он установил 4 региональных рекорда. В частности, бегал 27 километров с голым торсом в лютый мороз, 15 минут лежал под снежным одеялом, а также 38 раз отжался, опираясь руками на ножи, а ногами – на гвозди.

Под снежным одеялом лежал 15 минут!!! Перед драмтеатром в Тернополе