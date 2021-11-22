Машины ждали полчаса: в Боярке нетрезвый железнодорожник закрыл переезд и заснул
Источник:"Киев оперативный"
Немало автомобилистов ждало, пока работник переезда откроет шлагбаум в Боярке. Никаких поездов при этом по железной дороге не ехало.
Владельцы автомобилей ждали, пока работник Укрзализныци выйдет из будки и откроет проезд. Они сигналили, но никто на это не реагировал.
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Позже выяснилось, что мужчина банально спал на рабочем месте.
Последствия халатности могли быть трагическими
- Событие произошло днем 20 ноября на переезде в Боярке.
- Около 15 машин ждали, когда работник оператора железных дорог откроет проезд. Это длилось почти 30 минут.
- Когда терпение водителей лопнуло, автомобилисты решили зайти к железнодорожнику. Тот мирно спал после попойки.
- Участники инцидента сняли нетрезвого работника на видео, после чего позвонили по телефону в полицию.
Водители утверждают, что обратить внимание на сотрудника должны в Укрзализныце, а также в правоохранительных органах, поскольку в следующий раз он может не закрыть переезд, когда по железной дороге будет двигаться поезд.
Смотрите видео разговора водителей с нетрезвым железнодорожником в Киевской области (осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика 18+):