Россияне ночью атаковали Яготин в Киевской области: произошел пожар на территории склада
- Российские войска обстреляли Яготин в Киевской области.
- Там произошло возгорание на территории склада.
Страна-агрессор ночью и утром 7 февраля била по Украине дронами и ракетами. Под вражеским прицелом была и Киевская область.
Там россияне попали по складу. Подробности рассказывают в ГСЧС.
Какие последствия удара по Киевской области?
Как сообщили спасатели, из-за российской атаки 7 февраля в городе Яготин Бориспольского района вспыхнул пожар на территории складского помещения.
По состоянию на 8 утра пожарные продолжают ликвидировать последствия обстрела и тушить пожар.
Отметим, что в ночь на 7 февраля по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога из-за масштабной атаки с использованием ударных беспилотников и запуск крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. По информации мониторинговых ресурсов и Воздушных сил, противник запускал ракеты морского базирования. А Винницкая область, предположительно, была под ударом "Цирконов".
Стоит добавить, что по состоянию на 8:15 утра Воздушные силы информируют о значительной угрозе из-за применения врагом ударных дронов. Оперативно о тревогах, ракетной опасности, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где было громко этой ночью и утром?
Об атаке "Шахеда" по Холодногорскому району Харькова ночью сообщил мэр города Игорь Терехов. Взрывы фиксировали и в Кропивницком.
В 4 утра в Бурштыне на Ивано-Франковщине были взрывы, вызванные ракетами "Калибр".
Около 7 утра громко было и в Ровно, а на Львовщине работали силы ПВО.