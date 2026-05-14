Обвалился дом, много пожаров, пострадали люди: каковы последствия массированной атаки на Киев
Враг ударил по Киеву беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами ночью 14 мая. Есть немало последствий обстрела практически во всех районах столицы.
Об этом информируют в КГВА и городской голова Виталий Кличко. Вот что известно на данный момент.
Спасатели показали последствия атаки в Киеве / Фото ГСЧС
Госпитализированные. По информации городского головы Виталия Кличко, в Киеве на данный момент 9 человек в результате массированной атаки госпитализировали, 2 людям оказали помощь амбулаторно. ГСЧС публикует первый отчет о последствиях массированного удара по Киеву. Повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. В Дарницком районе – попадание в многоэтажный жилой дом, где рухнули конструкции. 10 человек спасены, продолжаются аварийно-спасательные работы. По другому адресу – падение обломков на территорию АЗС. В Соломенском районе – возгорание припаркованного автомобиля. В Голосеевском районе – обломки на проезжей части. В Святошинском районе – падение обломков на открытую территорию. В Оболонском районе – падение обломков на открытый территории, на здание паркинга, на бизнес-центр. По другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже, также есть попадание в 25-этажный недострой, есть травмированные. В Днепровском районе – возгорание на крыше 5-этажного жилого дома. Один человек пострадал. По другим адресам – попадание БпЛА в 5-этажку, поражение частного жилого дома, возгорание нескольких гаражей и автомобиля. Пострадавшие. По состоянию на сейчас в результате атаки – 4 пострадавших. Госпитализировали 2 человек. Дарницкий район. Падение обломков на открытой территории и еще на одной локации возле нежилого здания. Также поврежден жилой дом – обвалились конструкции, под завалами заблокированы люди. В этом же районе горят МАФы и пожар на АЗС. Шевченковский район. Попадание в нежилое здание. Голосеевский район. Обломки упали на проезжую часть дороги. На другой локации повреждено пустое здание. Произошло падение обломков на здание бизнес-центра. Оболонский район. Повреждения нежилого здания, падения обломков ракеты. Обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома, возникло возгорание. И попадание в 25-этажный недострой. Соломенский район. На парковке горит автомобиль. Обломки упали на территорию нежилой застройки. Днепровский район. Упали обломки БпЛА, загорелась крыша 5-этажного жилого дома. По другой локации поврежден жилой дом, еще по другой – попадание в частный дом. Горят гаражи и припаркованные авто.
Как происходила атака на Украину 14 мая?
Новая массированная атака на Украину началась примерно в 1 час ночи. Россия запустила сотни ударных БПЛА, а также применила баллистические ракеты. Ближе к 3 утра начался обстрел крылатыми ракетами.
Киев и Киевская область оказались в эпицентре ударов врага. Работали активно силы Противовоздушной обороны. Местные жители слышали много взрывов. Также под ударом была Полтавская область.