В Броварах "Шахед" упал на частный сектор: местные вспомнили момент атаки
- В Броварах в результате атаки "Шахеда" повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и торгово-логистический центр.
- В пожаре после взрыва погибли два кролика.
В Броварах 14 марта фиксируют последствия массированной российской атаки. Из-за падения вражеского беспилотника там повреждены частный сектор, автомобили и здания.
О первых минутах после удара рассказал местный житель для "Трибуна-Бровары".
Смотрите также "Шахед" упал в 30 метрах от мобильно-огневой группы: видео жуткого момента
Что известно об атаке на Бровары?
Журналисты рассказали, что во время массированной атаки России по Украине "Шахед" упал в частном секторе Броваров. В результате взрыва повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.
Житель одно из поврежденных домов рассказал, что во время атаки находился на первом этаже. Его жена с сыном были на втором, а мать отдыхала в другой комнате.
Я услышал как "Шахед" падает, потом взрыв, а дальше мы начали быстро собираться. Начало все разгораться. Взяли документы и прочее, и просто вышли (из дома – 24 Канал),
– вспомнил мужчина.
После он пытался перекрыть газ, чтобы избежать возможного взрыва. Однако падение БпЛА повлекло повреждение бани, подсобного помещения и гаража, где были четыре мотоцикла. В пожаре погибли двое кроликов.
Последствия российской атаки на Бровары / Фото Общественного
Также отмечается, что рядом с частными домами значительно изуродовано здание торгово-логистического центра. Продолжается ликвидация последствий.
Мэр Броваров Игорь Сапожко информировал о по меньшей мере 4 погибших и пострадавших в результате российского террора города. Также там возникали многочисленные пожары.
В Киевской военные администрации сообщили, что без газа после атаки на Обуховщине осталось 6 населенных пунктов. Газоснабжение могут вернуть в течение двух суток.
Во время российской атаки баллистикой, БпЛА и крылатыми ракетами взрывы раздавались и в Киеве.