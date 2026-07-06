На Киевщине погиб человек: каковы последствия очередной массированной атаки врага на регион

В ночь на 6 июля Киевская область, как и сам Киев, оказалась под прицелом российской армии. Враг нанес массированную атаку, которая привела к разрушениям в нескольких районах.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в регионе много пострадавших, один человек погиб. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

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Какие последствия вражеских ударов зафиксировали в общинах Киевской области?

Массированный вражеский удар 6 июля оставил после себя разрушительные последствия сразу в нескольких районах Киевской области. Атака началась с баллистических ракет после 1 часа ночи, далее российская армия применила крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Больше всего обстрел ощутили на себе Бучанский, Вышгородский и Броварской районы, как сообщили в ОВА. Под ударом оказались обычные частные дома местных жителей, а также предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

К большому сожалению, не обошлось без жертв и раненых среди гражданского населения. В Бучанском районе в результате обстрела погиб один человек.

Кроме того, еще 10 жителей Киевской области получили травмы. Шестеро пострадавших, имеющих сложные осколочные ранения и переломы, были срочно госпитализированы.

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Что известно о последствиях вражеских ударов по Киеву?

Параллельно с атакой на Киевскую область в ночь на 6 июля российские войска осуществили массированный обстрел столицы Украины. К утру уже известно, что в Подольском районе Киева произошло частичное разрушение жилого дома на высоте 7 – 9 этажей, где оказались заблокированными люди. К счастью, их удалось эвакуировать.

Разрушения и возгорания зафиксированы и в других районах столицы. В частности, в Голосеевском районе возник пожар на территории нежилой застройки и складского помещения, а в Дарницком районе зафиксированы попадания в нескольких местах. На местах происшествий работают все экстренные службы.