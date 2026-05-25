Первые минуты после массированного удара по Киеву: в полиции показали кадры с бодикамер патрульных

В ночь на 24 мая российская оккупационная армия осуществила массированный удар по Киеву. К сожалению, в результате вражеской атаки в столице есть значительные разрушения, а также раненые и погибшие.

Впоследствии в МВД Украины показали, что происходило на местах ударов в первые минуты после взрывов.

Что происходило в Киеве после атаки?

Правоохранители опубликовали видео с бодикамер патрульных после обстрела.

По словам МВД, полицейские вместе со спасателями, медиками и неравнодушными людьми помогали пострадавшим – они деблокировали двери квартир, разбирали завалы, эвакуировали раненых и оказывали домедицинскую помощь.

В частности, на видео можно увидеть, как правоохранители помогали пожилой женщине эвакуироваться с балкона поврежденной квартиры.

Настоящая сила – в людях, которые в самые темные моменты остаются рядом и помогают друг другу,

– добавили в ведомстве.

Первые минуты после вражеского обстрела столицы: смотрите видео

Напомним, в результате массированного удара по Киеву пострадали по меньшей мере 87 человек. Среди них трое детей. В стационарах сейчас находится 31 раненый.

Трое из них – в тяжелом состоянии. 46 пострадавших получили помощь медиков амбулаторно или на месте, психологи ГСЧС также оказали помощь 247 людям.

К сожалению, два человека погибли в результате атаки.

Последствия ночной российской атаки зафиксировали во всех 10 районах столицы. В частности, в результате удара был уничтожен до основания ТЦ "Квадрат", который расположен возле станции метро "Лукьяновская". К сожалению, также выгорел Лукьяновский рынок, расположенный неподалеку с торговым центром.