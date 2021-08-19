Массовая вакцинация – это единственный способ избежать жесткого локдауна в Киеве, – Кличко

Мэр Киева призвал всех как можно скорее вакцинироваться от коронавируса, так как это единственный способ избежать нового жесткого карантина. Виталий Кличко в то же время заявил, что в КГГА готовятся к худшему.

Новый локдаун могут ввести уже осенью – в это время эпидемиологи ожидают 3 волну COVID-19. Чиновники переживают, что Дельта-штамм вируса способен по-новому парализовать украинскую столицу и придется снова прекращать движение транспорта и закрывать все, что можно, потому что медицинская система не сможет уделять внимание всем больным.

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Кличко призывает всех получить прививки

Виталий Кличко надеется, что все услышат призывы вакцинироваться. Городской глава надеется, что до конца года почти все жители столицы получат прививки.

И мы избежим страшных вещей. Избежим новых ограничений на транспорте, спецпропусков и других строгих ограничений. Единственный выход сегодня – это вакцинация,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что город готовится к возможной следующей волне пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.

Власть делает все возможное

В Киеве было сделано более 700 тысяч прививок от коронавируса. В области – более 300 тысяч. В целом в Украине – почти 5 миллионов. Это данные аппарата СНБО за 18.08.2021.

По словам мэра, в КГГА готовятся к различным сценарии развития событий. Даже к наихудшему.

Кличко уверяет, что власть будет делать все, чтобы этого избежать: "Больницы готовы, кровати есть, в частности, и оборудованы подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты".

Напомним, что для удобства жителей города в Киеве запустили электронную карту пунктов вакцинации. Воспользоваться ею можно на сайте департамента здравоохранения КГГА.