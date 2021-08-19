Новый локдаун могут ввести уже осенью – в это время эпидемиологи ожидают 3 волну COVID-19. Чиновники переживают, что Дельта-штамм вируса способен по-новому парализовать украинскую столицу и придется снова прекращать движение транспорта и закрывать все, что можно, потому что медицинская система не сможет уделять внимание всем больным.
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Кличко призывает всех получить прививки
Виталий Кличко надеется, что все услышат призывы вакцинироваться. Городской глава надеется, что до конца года почти все жители столицы получат прививки.
И мы избежим страшных вещей. Избежим новых ограничений на транспорте, спецпропусков и других строгих ограничений. Единственный выход сегодня – это вакцинация,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Он также отметил, что город готовится к возможной следующей волне пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.
Власть делает все возможное
По словам мэра, в КГГА готовятся к различным сценарии развития событий. Даже к наихудшему.
Кличко уверяет, что власть будет делать все, чтобы этого избежать: "Больницы готовы, кровати есть, в частности, и оборудованы подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты".
Напомним, что для удобства жителей города в Киеве запустили электронную карту пунктов вакцинации. Воспользоваться ею можно на сайте департамента здравоохранения КГГА.