Новий локдаун можуть ввести вже восени – у цей час епідеміологи очікують 3 хвилю COVID-19. Чиновники переймаються, що Дельта-штам вірусу здатний по-новому паралізувати українську столицю й доведеться знову припиняти рух транспорту й закривати все, що можна, бо медична система не зможе приділяти увагу всіх хворим.

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Кличко закликає усіх отримати щеплення

Віталій Кличко сподівається, що всі почують заклики щепитися. Міський голова надіється, що до кінця року майже всі мешканці столиці отримають щеплення.

І ми уникнемо страшних речей. Уникнемо нових обмежень на транспорті, спецперепусток та інших суворих обмежень. Єдиний вихід сьогодні – це вакцинація,

– наголосив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що місто готується до можливої наступної хвилі пандемії, яку епідеміологи прогнозують вже на початку осені.

У Києві було зроблено понад 700 тисяч щеплень від коронавірусу. В області – понад 300 тисяч. Загалом в Україні – майже 5 мільйонів. Це дані апарату РНБО за 18.08.2021.

Влада робить усе можливе

За словами мера, в КМДА передбачають різні сценарії розвитку подій. Навіть до найгіршого.

Кличко запевняє, що влада робитиме все, щоб цього уникнути. "Лікарні готові, ліжка є, зокрема, і обладнані подачею кисню. Персонал лікарень вже досвідчений, добре підготовлений. Закуплені необхідні ліки та засоби індивідуального захисту".

Нагадаємо, що для зручності жителів міста у Києві запустили електронну мапу пунктів вакцинації. Скористатися нею можна на сайті департаменту охорони здоров’я КМДА.