Мечта Аладдина: в Киеве заметили Mercedes, затюнингованный под ковер – забавные фото

На улицах украинской столицы заметили Mercedes S-класса с довольно необычным дизайном. Его фото опубликовали в сети 10 января.

Всю машину владелец решил оклеить виниловой пленкой с орнаментом, имитирующим ковер. Визуально создается эффект, будто каждая деталь автомобиля действительно им покрыта.

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Аладдин-стайл или советщина

В сети пошутили, что такой странный тюнинг вызывает лишь две ассоциации – с арабской сказкой об Аладдине с ковром-самолетом или же с советской "эстетикой". Подобные ковры в свое время были популярны среди жильцов квартир-хрущевок.



Автомобиль полностью оклеили виниловой пленкой со странным дизайном. / Фото Романа Рудакова



Мерcedes S-класса раскрасили в орнамент ковра / Фото Романа Рудакова



В сети автомобиль сравнили с ковром-самолетом сказочного Аладдина / Фото Романа Рудакова



Некоторым эпатажный дизайн автомобиля напомнил советские ковры в хрущевках. / Фото Романа Рудакова

