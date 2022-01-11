Усю машину власник вирішив обклеїти вініловою плівкою з орнаментом, який імітує килим. Візуально створюється ефект, ніби кожна деталь автівки й справді ним покрита.

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Аладдін-стайл або радянщина

У мережі пожартували, що такий дивакуватий тюнінг викликає лише дві асоціації – із арабською казкою про Аладдіна з килимом-літаком або ж з радянською "естетикою". Адже подібні килими свого часу були популярними серед мешканців квартир-"хрущовок".

У Києві Mercedes затюнінгували під килим
Авто повністю обклеїли вініловою плівкою з дивним дизайном / Фото Романа Рудакова

У Києві Mercedes затюнінгували під килим
Мерcedes S-класу розфарбували в орнамент килима / Фото Романа Рудакова

У Києві Mercedes затюнінгували під килим
У мережі авто порівняли з килимом-літаком казкового Аладдіна / Фото Романа Рудакова

У Києві Mercedes затюнінгували під килим
Декому епатажний дизайн автівки нагадав радянські килими в хрущовках / Фото Романа Рудакова