В метро Киева иностранец размахивал пистолетом и ударил пассажирку

На станции метро "Кловская" иностранец нецензурно ругался, ударил в лицо женщину и размахивал пистолетом. Полицейские задержали злоумышленника.

В полицию обратилась женщина, потерпевшая в результате инцидента. Случилось это в вагоне метро 22 сентября.

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Размахивал пистолетом

Иностранец, ехавший в метро, внезапно начал размахивать предметом, похожим на пистолет. Он нецензурно ругался и ударил пассажирку в лицо.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. Таким образом они установили маршрут предполагаемого подозреваемого и его личность.



Иностранец ударил женщину в вагоне метро / Фото Нацполиции Киева

Что грозит злоумышленнику

Иностранца задержали в одном из торгово-развлекательных центров Киева. Впоследствии полицейские обыскали жилье мужчины. Там они обнаружили и изъяли оружие.

Если вину иностранца докажут, то ему будет грозить до 7 лет лишения свободы. Потерпевшую сейчас отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.