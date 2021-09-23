До поліції звернулась жінка, яка потерпіла внаслідок інциденту. Трапилось це у вагоні метро 22 вересня.

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Розмахував пістолетом

Іноземець, який їхав у метро, раптово почав розмахувати предметом, схожим на пістолет. Він нецензурно лаявся і пасажирку в обличчя.

Поліцейські переглянули камери відеоспостереження. У такий спосіб вони встановили маршрут ймовірного підозрюваного та його особу.



Іноземець вдарив жінку у вагоні метро / Фото Нацполіції Києва

Що загрожує зловмисникові

Іноземця затримали в одному з торгово-розважальних центрів Києва. Згодом поліцейські обшукали житло чоловіка. Там вони виявили та вилучили зброю.

Якщо провину іноземця доведуть, то йому загрожуватиме до 7 років позбавлення волі. Потерпілу наразі відправили на проходження судово-медичної експертизи.