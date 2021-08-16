В метро Киева мужчина подрался с ветераном, их растягивали пассажиры: видео

Двое пассажиров подземки Киева поконфликтовали между собой, из-за чего бывший боец АТО оказался на мраморном полу. Драку довольно быстро прекратили благодаря вмешательству свидетелей.

Инцидент произошел 16 августа в холле станции метро "Вокзальная". По данным очевидцев, двое мужчин что-то не поделили между собой, когда выходили из вагона поезда.

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В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Могли не разминуться

Конфликт между мужчинами мог произойти из-за того, что они столкнулись на выходе из вагона.

Словесные разборки переросли в драку уже недалеко от эскалатора.

Один из участников спора ударил оппонента, от чего тот упал на пол. Пострадавшим оказался ветеран войны на Донбассе.

На этом инцидент был фактически исчерпан, поскольку пассажиров растянули другие очевидцы.

Обращались ли по поводу этого события в полицию, неизвестно.

Смотрите видео драки в метро Киева: