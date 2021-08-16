Інцидент стався 16 серпня у холі станції метро "Вокзальна". За даними очевидців, двоє чоловіків щось не поділили між собою, коли виходили з вагону поїзда.
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Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав.
Могли не розминутися
- Конфлікт між чоловіками міг статися через те, що вони зіштовхнулися на виході з вагону.
- Словесні розбірки переросли у бійку вже неподалік від ескалатора.
- Один з учасників суперечки вдарив опонента, від чого той впав на підлогу. Потерпілим виявився ветеран війни на Донбасі.
На цьому інцидент був фактично вичерпано, оскільки пасажирів розтягнули інші очевидці.
Чи зверталися з приводу цієї події до поліції, невідомо.
Дивіться відео бійки у метро Києва: