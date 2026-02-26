Почти миллион "за клининг": работники автомойки украли деньги из авто клиентки

В Киеве женщина отдала на мойку авто, в котором лежали все ее сбережения. Двое работников во время обслуживания украли часть из них.

Об этом сообщили в ГУНП Киева.

Что известно о краже на автомойке?

В полиции рассказали, что к ним обратилась киевлянка с заявлением о краже. Отмечается, что она во время воздушной тревоги спустилась в паркинг вместе со всеми своими сбережениями.

Женщина оставила деньги в багажнике, а потом отдала машину на мойку. После обслуживания она обнаружила, что исчез почти миллион гривен.

Правоохранители установили, что к краже причастны двое работников автомойки 29 и 33 лет.

Во время смены они заметили в багажнике автомобиля деньги и решили присвоить часть из них,

– заявили в полиции Киева.

В общем злоумышленники украли и поделили между собой 22 500 долларов и 1 700 евро. Полицейские сообщили, что задержали обоих мужчин и вернули большую часть суммы владелицы.

Фигурантам сообщили о подозрении в краже в условиях военного положения. Им может грозить до восьми лет заключения.

