Минус 76 "ржавых корыт": Киев разрывает договоры с 4 компаниями-перевозчиками

Представители КГГА провели аудит и обнаружили, что 76 маршрутных такси разных компаний дублировали существующие маршруты коммунального транспорта. Делали это они незаконно, поскольку фактически разрешения на работу получали благодаря поддельным документам.

О расторжении договоров в одностороннем порядке сообщил заместитель мэра Киева Константин Усов. По его словам, речь идет о 76 маршрутных такси, которые выполняли рейсы на 11 маршрутах.

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Таким образом чиновники отреагировали на разоблачение фальсификаций конкурсов, которые проводились во времена предыдущего руководства коммунальной службы перевозок.

Какие маршрутки уберут с улиц Киева

Чиновник отметил, что сфальсифицированные документы предоставили перевозчикам преимущество на следующих маршрутах:

224, 234, 539 и 559 компании "Союз-Авто";

231 – перевозчика "Базальт";

421, 581, 155 и 516 – ООО "Кийтранс-2005";

517 и 402 – ЧП "Универсал-Транс".

Партию поддельных документов обнаружил Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке. Мы убираем с улиц Киева следующие 76 "ржавых корыт",

– подчеркнул заместитель Кличко.

Кроме того, Усов отметил, что Киев не собирается заключать новые договоры по этим маршрутам, поскольку они фактически воровали пассажиров у "Киевтранса".

402 маршрутка дублировала троллейбус №44, 516 – автобус №63. Маршрутка 64 ездила по одной схеме с 29 троллейбусом, а 224 – 88 автобусом.

Чтобы киевляне не почувствовали отсутствия маршрутов, коммунальщики увеличат количество выходов своего транспорта.