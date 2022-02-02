Модный киевский бренд ошеломил клиентов серьгами с советской символикой

Киевская компания "БРЕНЬ", которая пользовалась популярностью среди украинской молодежи, попала в серьезный скандал. Бренд создал серьги с советской символикой, чем вызвал большое возмущение.

Фотографии с огромными круглыми серьгами со звездой посередине разместили в соцсетях бренда, а также на сайте фирмы. Ни внешний вид, ни использование советской символики, не понравились большинству пользователей.

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Кроме того, потрясающей является и стоимость изделий – 20 тысяч гривен.

Эпатаж, вышедший из-под контроля



Серьги являются довольно большими / Скриншот из инстаграма "БРЕНЬ"

Основателем компании "БРЕНЬ" является стилист из Киева Валентин Брень, известный в мире моды своими эпатажными произведениями. Он создал костюмы в стиле легендарной клетчатой сумки, плащи с изображением Софии Киевской, а также много других вещей, которые понравились молодежи.

В конце января бренд одежды и аксессуаров презентовал аксессуары с советской символикой.

Серьги с переделанным гербом СССР и надписью "БРЕНЬ" внизу, по мнению автора, должны подходить как девушкам, так и парням.

В описании к украшениям указано, что они произведены вручную и являются легкими и двусторонними "со звездой и логотипом".

Украинцы возмущены

Появление подобных аксессуаров, созданных известным брендом, вызвало возмущение у пользователей. В комментариях к фото украшений украинцы отметили, что вообще не поняли идею автора, а также спросили, будет ли версия со свастикой.



Серьги стоят 20 тысяч гривен / Скриншот с сайта "БРЕНЬ"

Также пользователи отметили, что кроме использования аксессуаров с запрещенной законом символики бренд создал еще и предмет "сувенироподобной безвкусицы".