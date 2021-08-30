Могут падать деревья: Киев накрывает непогода

Синоптики прогнозируют, что в Киеве резко ухудшатся погодные условия. До конца суток 30 августа и ночью 31 августа в столице будет идти дождь. Осадки будут сопровождаться шквальными порывами ветра.

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра местами будут достигать скорости 15 – 20 метров в секунду. Это равно 1 желтому уровню опасности.

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Вследствие дождей в некоторых местах столицы могут возникнуть подтопления.

Как уберечься от непогоды

В КГГА подчеркнули, что во время сильного ветра жителям надо соблюдать правила безопасности:

Плотно закрыть окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;

Держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Избегать парковки машин возле конструкций, которые могут упасть;

Спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии в случае сильного ветра.

Кроме того, чиновники просят сообщать экстренным службам в случае падения веток или деревьев и при травмировании людей.

Если будет затапливать проезжую часть или тротуары, надо звонить в Киевавтодор по телефону: 284-74-19.

Деревья уже начали падать

Между тем, как отмечают жители столицы, в центре Киева уже можно наблюдать последствия непогоды. На улице Рейтарской на автомобиль упало дерево.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Однако проезд по улице и велодорожке временно заблокирован.