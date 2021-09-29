Момент столкновения легковушки с мусоровозом на Киевщине попал на камеры: жуткое видео

Смертельное ДТП произошло в темное время суток утром 29 сентября. Легковушка на огромной скорости врезалась в грузовик, который стоял на дороге с включенным фонарем.

Момент столкновения, унесший жизни двух человек, попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, Toyota Corolla летела на большой скорости.

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У водителя мусоровоза не было никаких шансов избежать столкновения – за считанные секунды легковушка оказалась под грузовиком.

От машины ничего не осталось



В салоне Toyota находилось 5 человек / Фото полиции Киевской области

Авария на Старокиевской улице в Козине произошла около 7:00 29 сентября.

Спидометр легковушки остановился на отметке 110 километров в час.

Водитель и пассажир легковушки получили не совместимые с жизнью травмы, а Toyota превратилась в груду металлолома.

Еще двое пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. Лишь один из пассажиров легковушки чудом не получил их.

Из-за чего произошло ДТП, неизвестно. Причины смертельного инцидента пытаются установить следователи. По факту гибели людей правоохранители открыли уголовное производство.

Смотрите видео смертельной аварии в Козине: