"Новые правила проезда по мосту Патона": в КГГА отреагировали на публикации в сети

В сети распространяется информация о якобы новых правилах проезда по мосту имени Патона в Киеве. Впрочем пока мост работает с действующими ограничениями, о которых информировали на официальных ресурсах.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что не обнародовала материалы о якобы "новых правилах", а распространенная информация в соцсетях является фейковой.

Какие ограничения сейчас действуют на мосту имени Патона?

В понедельник, 2 марта, в КГГА отметили, что информация о "новых правилах" проезда моста Патона является ложной. Все актуальные решения, изменения или ограничения публикуют на официальных сайтах городской власти, профильных департаментов и коммунальных предприятий.

Сейчас мост имени Е. А. Патона через реку Днепр работает с ранее установленными ограничениями. По состоянию на сегодня:

запрещено движение грузового транспорта;

крайние полосы проезжей части перекрыты специальными наливными барьерами.

В то же время в городской администрации отметили, что специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно контролируют техническое состояние опорных конструкций моста и проводят необходимые работы для его надлежащего содержания.

Также власти отметили, что за распространение ложных слухов предусмотрена административная ответственность – штраф или исправительные работы согласно законодательству.

Интересно! В 2018 году Киевский городской совет определил "Киевавтодор" заказчиком работ по восстановлению моста, впрочем тендеры на проектирование отменялись трижды – в 2020 и 2021 годах. Сейчас мост Патона до сих пор остается заложником бюрократической волокиты.

Как ученые комментируют состояние моста Патона в Киеве?