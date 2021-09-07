Может ли Киев избежать нового локдауна: что говорят в Госпотребслужбе

Показатели по заболеваемости коронавирусом меняются ежедневно. Впрочем, слухи о том, что в ближайшее время карантин в столице могут усилить, не соответствуют действительности.

Сейчас предпосылок для этого совсем нет. Такую информацию во вторник, 7 сентября, озвучил Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы.

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Он отметил, что решение о переходе Киева в желтую или оранжевую зоны принимает исключительно государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. "Пока информация о возможных ограничениях – слухи, которые кто-то распускает. Они абсолютно безосновательны", – заверил чиновник.

Заболеваемость прогнозируемо растет

Ранее СМИ писали , что локдаун в столице могут ввести уже с 15 сентября. Утверждали, что ограничения могут задеть кафе, рестораны, салоны красоты и другие заведения.

Кроме этого, глава Госпродпотребслужбы пояснил, что заболеваемость в столице будет расти, но эта ситуация является прогнозируемой. Мол, это абсолютно нормально, учитывая время года.

Это нормально для осеннего сезона. Сейчас есть максимальная задача – правильно провести вакцинацию населения,

– подчеркнул Рубан.

Именно масштабная вакцинация, по словам чиновника, поможет избежать внедрения усиленных ограничений. "Если это будет сделано, никакого локдауна вообще быть не может", – убежден он.