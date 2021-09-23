Мужчина прогуливался по набережной в Киеве с гранатой в кармане

В Киеве на Русановской набережной задержали мужчину с гранатой. Ранее им уже интересовались правоохранители из-за незаконного хранения оружия.

Об инциденте полицейские сообщили 23 сентября. Их известил по телефону неравнодушный киевлянин. Уже через несколько минут после этого экипаж задержал злоумышленника.

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Играл гранатой посреди улицы

Заявитель сообщил, что мужчина на Русановской набережной переложил гранату из кармана в карман.

На место немедленно прибыли взрывотехники и оперативники.

Они изъяли у подозреваемого гранату РГД-5 и запал.

Задержанный оказался 48-летним гражданином, у которого уже были проблемы с законом.



На Русановской набережной задержали мужчину с гранатой РГД-5 / Фото полиции Киева

Светит тюрьма

Мужчина попытался оправдаться, заявив, что якобы нашел гранату и решил оставить ее себе. Однако следователи уже открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленнику уже сообщили о подозрении и решают вопрос о его заключении под стражу.

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В киевском метро агрессивный иностранец устроил дебош – он угрожал пассажирам пневматическим пистолетом и ударил женщину в лицо. В течение суток правоохранителям все же удалось его задержать и изъять оружие. Теперь злоумышленник может сесть за решетку на семь лет.

Текст публикации полиции Киева:

Киевские оперативники задержали мужчину с боеприпасом в кармане

Нарушителя заметил прохожий и позвонил в полицию. Уже через несколько минут правоохранители обнаружили злоумышленника. Теперь 48-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В полиции на спецлинию 102 поступило сообщение от прохожего о том, что на Русановской набережной он заметил неизвестного, который переложил из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату. По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки.

Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий гранату РГД-5 и запал. Сотрудники взрывотехнической службы изъяли опасные предметы, которые в дальнейшем направили на экспертное исследование. Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель 1973 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного хранения оружия.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За процессуального руководства окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.