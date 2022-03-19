В МВД призвали сообщать о передвижении врага по Житомирскому направлению в сторону Киева

Для украинских защитников необходима оперативная информация по Житомирскому направлению в сторону Киева. В Министерстве внутренних дел просят сообщать геолокации оккупантов.

Об этом 19 марта сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что необходима информация о передвижении рашистов и их техники.

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"Особенно Мотыжин, Копылов! И дальше – Бузовая, Березовка, Гуровщина, Осыково, Ясногородка и тому подобное", – написал Геращенко.

Контактное лицо для сообщений о перемещении врага можно найти по ссылке.

Ситуация в Киевской области

Россияне продолжают активное наступление на Киев. Они делают окопы и увеличивают количество боеприпасов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он отметил, что защитники столицы наносят удары, уничтожают колонны, штабы, базы, склады. Пока ситуация контролируемая и прямой угрозы нет.

Обратите внимание – обстрел на Киевщине: смотрите видео