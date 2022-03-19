Про це 19 березня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що потрібна інформація про пересування рашистів та їхньої техніки.

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"Особливо Мотижин, Копилов! І далі – Бузова, Березівка, Гурівщина, Осиково, Ясногородка тощо", – написав Геращенко.

Контактну особу для повідомлень про переміщення ворога можна знайти за посиланням.

Ситуація на Київщині

Росіяни продовжують активний наступ на Київ. Вони створюють окопи та збільшують кількість боєприпасів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Він зазначив, що захисники столиці завдають ударів, знищують колони, штаби, бази, склади. Наразі ситуація контрольована й прямої загрози немає.

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