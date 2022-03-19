Керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів про актуальну ситуацію на Київщині.

Увага На Київщині зі Stinger збили ще один ворожий вертоліт

Ворог активно окопується. Проводить заходи щодо логістичних маршрутів для поповнення запасів. При цьому окупанти не відмовляються від продовження активних дій в сторону Києва,

– розповів голова ОВА.

Олександр Павлюк також розповів, що захисники Києва завдають удари, знищують колони, штаби, бази, склади. Тож, наразі триває активна фаза. Ситуація контрольована, прямої загрози немає.

Нагадаємо, що на території Київської області 19 та 20 березня комендантська година діятиме з 20 вечора до 6 ранку. У цей час заборонено виходити на вулицю без спеціальних перепусток та посвідчення особи.

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