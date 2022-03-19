Українські герої продовжують відтісняти російських окупантів від столиці України. Протистояння триває, тому усім громадянам варто потурбуватися про свою безпеку.
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Зміна комендантської години
На території Київської області 19 та 20 березня комендантська година діятиме з 20 вечора до 6 ранку. У цей час заборонено виходити на вулицю без спеціальних перепусток та посвідчення особи.
Громадян просять з розумінням поставитися до заходів безпеки, адже вони скеровані на захист мешканців регіону.
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