Українські герої продовжують відтісняти російських окупантів від столиці України. Протистояння триває, тому усім громадянам варто потурбуватися про свою безпеку.

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Зміна комендантської години

На території Київської області 19 та 20 березня комендантська година діятиме з 20 вечора до 6 ранку. У цей час заборонено виходити на вулицю без спеціальних перепусток та посвідчення особи.

Громадян просять з розумінням поставитися до заходів безпеки, адже вони скеровані на захист мешканців регіону.

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