Знищено ворожий "Алігатор"

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. За його інформацією, вертоліт російських окупантів був знищений 19-го березня.

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Повідомляється, що в Бучанському районі завдяки ППО було збито ворожий бойовий вертоліт К-52.

Для збиття вертольоту українські військові використали американський комплекс Stinger.

Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер",

– йдеться у повідомленні Павлюка.

Зауважимо, що станом на ранок 19-го березня ЗСУ знищили 115 ворожих гелікоптерів.

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