Знищено ворожий "Алігатор"
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. За його інформацією, вертоліт російських окупантів був знищений 19-го березня.
До речі Українські військові біля Попасної з ПЗРК збили снаряд "Точки У"
Повідомляється, що в Бучанському районі завдяки ППО було збито ворожий бойовий вертоліт К-52.
Для збиття вертольоту українські військові використали американський комплекс Stinger.
Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер",
– йдеться у повідомленні Павлюка.
Зауважимо, що станом на ранок 19-го березня ЗСУ знищили 115 ворожих гелікоптерів.
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